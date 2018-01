Soja/Chicago fecha em forte alta com clima e compras especulativas São Paulo, 27 - Os futuros do complexo soja fecharam em forte alta hoje na Chicago Board of Trade (CBOT), marcando novas máximas com compras de corretoras para cobertura de posições. O gatilho para o rally foi representado por novas previsões de geadas para as regiões mais ao norte do Meio-Oeste dos Estados Unidos. O frio intenso deve ocorrer na semana que vem, mas foi a justificativa para os altistas na sessão desta segunda-feira. Jim Smitherman, presidente do Harvest Trading Group em Austin, Texas, disse que a natureza do movimento comprador não tinha relação com a necessidade de ampliação do posicionamento comprado na bolsa, mas visava a estender a ação de cobertura de posições vendidas iniciada na semana passada. "No final da semana passada o pregão devolveu parte dos ganhos com a mudança no padrão meteorológico que indicava o retorno do calor", disse Smitherman. "Agora a previsão de clima mudou de novo e mostra ameaça à safra por frio e geada. Por isto o pregão voltou a aplicar o prêmio de risco climático sobre os futuros". Confira o fechamento da CBOT: -------------------------------------------------------- GRÃO (US$/bushel) FARELO (US$/t) ÓLEO (cents/libra) -------------------------------------------------------- Variação cents US$ pontos -------------------------------------------------------- Set. 6,2250 +22,00 Set. 182,70 +3,30 Set. 25,41 +101 Nov. 6,2050 +24,75 Out. 179,20 +5,10 Out. 25,01 +97 Jan. 6,2550 +24,00 Dez. 180,20 +6,20 Dez. 24,73 +111 Mar. 6,3125 +23,75 Jan. 182,20 +6,70 Jan. 24,55 +105 Mai. 6,3200 +20,50 Mar. 185,70 +6,80 Mar. 24,40 +95 Jul. 6,3750 +20,00 Mai. 187,30 +5,80 Mai. 24,21 +91 -------------------------------------------------------- As informações são da Dow Jones.