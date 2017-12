Soja/EUA: Carolina do Sul registra focos de ferrugem São Paulo, 1 - O fungo que provoca a ferrugem asiática foi encontrado na Carolina do Sul, o oitavo estado norte-americano a registrar a doença, informa o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Ontem a doença foi descoberta no Missouri. Os outros estados atingidos são Louisiana, Mississippi, Flórida, Alabama, Arkansas e Georgia. A Carolina do Sul produz 14 milhões de bushels de soja por ano, algo em torno de 420 mil toneladas. As informações são da Dow Jones.