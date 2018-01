Após anunciar a compra da Global Aviaton pela CB Air, por R$ 38 milhões – valor que pode chegar a R$ 70 milhões –, Michael Klein afirmou ao Estado que pretende elevar o faturamento de sua divisão de serviços em aviação executiva de R$ 30 milhões, neste ano, para R$ 200 milhões, em 2017. Hoje, a holding do empresário, a CB, aposta em três segmentos: imóveis (a maioria locada para a Via Varejo), carros de luxo (com uma concessionária da Mercedes Benz) e aviação (a CB Air).

Confiante na retomada da economia, Klein também garantiu que, apesar de ter acabado de comprar uma companhia, suas ações são pautadas pela cautela: “Sou mais conservador do que agressivo.”

Apesar deste investimento em aviação, a CB ainda é principalmente um negócio de imóveis?

Sim, esse patrimônio já tem uma receita consolidada de muitos anos e deve render mais de R$ 300 milhões em 2016. A maior parte está alugados para a Via Varejo (maior rede de eletroeletrônicos).

A CB considera a entrada em um novo setor, talvez do varejo?

Tenho um acordo de não competição. Então, não posso vender os mesmos produtos de Casas Bahia, Ponto Frio e Pão de Açúcar. Como eles não vendem carros, eu posso ter concessionárias de veículos, até de marcas diferentes.

E a informação de que o sr. tinha a intenção de comprar o controle da Via Varejo?

Isso não ocorreu em momento algum. O Casino não quer isso, mas quer que eu esteja próximo do conselho, para orientar e fiscalizar. Uma sugestão minha que foi bem aceita: a volta das vendas pela internet para a Via Varejo.

O sr. se refere à união de Via Varejo e CNova no Brasil (anunciada no início do mês)?

Sim, era necessário porque existe grande sinergia entre a venda física e a venda online. Uma delas é a venda pela internet e a retirada na loja, o que não poderia ser feito porque as duas operações tinham CNPJs diferentes. Do jeito que estava, se duas pessoas, que moram no mesmo prédio, comprassem uma pela internet e a outra na loja, dois caminhões diferentes fariam a entrega. Agora, vai ser usado só um ativo para os dois públicos.

O sr. está fazendo investimentos em um momento de baixa da economia. Qual é a vantagem de fazer este movimento agora?

Estou aproveitando o momento, pois o preço não está inflacionado. Acho que agora se paga o preço justo, sem ágio, sem gastar mais do que um negócio vale.

O sr. está otimista com a retomada da economia?

Com ou sem crise, a questão é que a empresa precisa ser bem administrada. Se a crise vai reduzir a receita, é preciso buscar alguma sinergia, achar outra empresa (para uma associação), para cortar a despesa no todo. No caso da CB e da Global, vamos formar a CB Global Air. E somos complementares: temos as nossas aeronaves e eles têm tradição em prestação de serviços e no relacionamento com o cliente.

Qual sua estratégia para investir?

Somos uma empresa capitalizada e gostamos de investir em negócios. Eu, por exemplo, invisto somente em imóveis que tenham renda garantida, não construo para depois ver para quem alugar. Sou mais conservador do que agressivo.