Space X, de Elon Musk, levanta mais US$ 500 milhões

A fabricante de foguetes Space X, fundada e liderada pelo bilionário americano Elon Musk, levantou uma nova rodada de investimentos de US$ 507 milhões. O dinheiro ajudará a impulsionar os projetos da companhia para a próxima década, que incluem a criação de uma rede de satélites para oferecer banda larga, uma nave espacial para chegar ao planeta Marte e a criação de um sistema de transporte de alta velocidade.

Até o momento, a Space X já levantou nove rodadas de investimento no valor total de US$ 2,2 bilhões, segundo a consultoria Equidate. A companhia tem valor de mercado estimado em US$ 27,5 bilhões. Contudo, ainda não está claro quem são os fundos que estão investindo dinheiro na empresa.

Tesla. Musk também usou a rede social Twitter ontem para falar sobre o futuro da montadora de carros Tesla. Em resposta à conta da revista The Economist, que publicou reportagem afirmando que a Tesla precisaria levantar US$ 3 bilhões em investimentos para continuar a operar, Musk afirmou que a montadora será lucrativa no terceiro ou quatro trimestre de 2018. “Assim sendo, não há necessidade de levantar investimentos”, escreveu.

A Tesla tem enfrentando um momento difícil, em vista de problemas na produção do Model 3, seu modelo sedã.