SRB faz palestra sobre mercado futuro SRB faz palestra sobre mercado futuro A Sociedade Rural Brasileira (SRB) promove hoje, a partir das 8h30, uma palestra para ensinar os agricultores a investir na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Fruto de parceria com a bolsa e a corretora Dibran, o evento integra o "Ciclo de Palestras para Investidores do Futuro". Esse será o último evento realizado pela entidade em 2006 e será coordenado pela economista e doutora em agronegócios, Maria Flávia Tavares, na sede da SRB, em São Paulo. O programa irá destacar o conceito de bolsa de mercados e futuros; garantias do investimento para operar na BM&F; negociações diretas pela Internet (Web Trading); metodologias e ferramentas estatísticas para operar online; e commodities agropecuárias.