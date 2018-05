Starbucks faz parceria com Danone para incluir iogurte grego no cardápio

A Starbucks anunciou uma nova iniciativa para ampliar a presença em supermercados. A empresa e a Danone iniciarão uma parceria para vender produtos à base de iogurte grego e itens similares. Os produtos terão marca compartilhada com a linha norte-americana da companhia europeia, Dannon, e a de sucos de Starbucks, Evolution Fresh. Os itens começarão a ser vendidos primeiro nas cafeterias Starbucks na próxima primavera (do Hemisfério Norte) e depois em supermercados em 2015.

A Starbucks afirma que o segmento de iogurte nos Estados Unidos é um negócio de US$ 6 bilhões, com espaço para crescer de forma significativa. Americanos consomem, em média, o equivalente à metade do consumo dos canadenses e a um terço do consumo da Europa em iogurte, de acordo com a Euromonitor. "Com o crescimento rápido, mas pequena presença no mercado da categoria de iogurtes, os EUA continuam sendo uma oportunidade de crescimento chave para a Danone", disse o executivo-chefe da Danone, Franck Riboud, em comunicado. A empresa trabalha para diversificar os negócios além do tradicional setor de café e expandir a atuação para produtos embalados e alimentos.

A marca de iogurte grego Oikos, da Danone, estava no topo da lista de alimentos mais vendidos entre os lançamentos nos EUA em 2012. A Danone afirma que o crescimento será acelerado pelo acesso a milhões de consumidores da rede de cafeterias. A Starbucks não revelou os termos financeiros do acordo, mas disse que a Danone lidará com a distribuição, por isso não espera enfrentar despesas de capital adicionais. Fonte: Dow Jones Newswires.