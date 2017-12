Starbucks fecha acordo para abrir lojas na África do Sul

A Starbucks anunciou um acordo para abrir lojas na África do Sul no ano que vem. A empresa de café fechou uma parceria com o grupo Taste Holdings e deve abrir sua primeira loja em Joanesburgo no primeiro semestre de 2016.

O acordo permite que a Taste Holdings abra lojas com toda a variedade de alimentos e bebidas da Starbucks. Apesar de a África ser a origem de grande parte dos produtos da Starbucks - que compra café de Ruanda, Uganda, Tanzânia, Etiópia, Quênia, Burundi, Camarões e República Democrática do Congo - a empresa tem pouca presença no continente. A companhia norte-americana de café tem lojas no continente africano no Cairo (Egito) e em Casablanca (Marrocos).

A Taste, que também é licenciada da Domino's Pizza na África do Sul, será a proprietária e irá operar as lojas da Starbucks diretamente. O modelo é o mesmo usado pela Starbucks na maioria dos países da Europa, Oriente Médio e África, onde a empresa também usa o licenciamento para abrir suas lojas. A exceção é o Reino Unido, onde a companhia teve problemas por ter aberto apenas lojas em importantes centros de comércio das grandes cidades, com altos custos de aluguel. No país, a Starbucks usa o modelo de franquias como forma de abrir lojas em áreas mais afastadas.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No ano passado, a Starbucks abriu 171 novas lojas na região que abrange países da Europa, Oriente Médio e África (Emea, na sigla em inglês), todas licenciadas, e fechou 10 lojas próprias. No ano fiscal de 2014, a companhia obteve receita de US$ 321,8 milhões na região Emea, incremento de 9,7% na comparação com o ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires