Startup reúne tecnologia, marketing e food truck em evento

Começa nesta quarta-feira, 18, o RD Summit, maior evento de e-commerce da América Latina com 150 palestras e 8 mil participantes em Florianópolis, Santa Catarina.

O evento, que reúne tecnologia, marketing e gastronomia, é organizado pela Resultados Digitais, startup catarinense que cresceu 300% no faturamento e recebeu investimento de US$ 19,2 milhões (aproximadamente R$ 62 milhões) liderado pela TPG Growth.

Entre os palestrantes do evento estão nomes de tecnologia e marketing digital como Jacco VanderKooij, fundador do Winning by Design, Ann Handley, especialista em conteúdo da MarketingProfs, Eric Santos, CEO da Resultados Digitais, Romero Rodrigues, CEO da Redpoint Eventures, Martin Spier, engenheiro de performance da Netflix e Avinash Kaushik, evangelista de Marketing Digital do Google.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++Pague Menos fatura R$ 10 milhões no e-commerce até setembro

O evento, que vai até a sexta-feira, 20, também terá a participação do Cubo, centro de empreendedorismo tecnológico fundado pelo Itaú Unibanco, em parceria com a Redpoint eventures, que participará do evento visando fomentar o empreendedorismo.

Além de reunir tecnologia e marketing em um espaço de 22 mil metros quadrados, o espaço promove a maior feira gastronômica do estado de Santa Catarina, composta por 60 food trucks.