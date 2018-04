Statoil e Petrobras encontram petróleo na costa da Bahia A Petrobras e a norueguesa StatoilHydro anunciaram nesta terça-feira a descoberta de petróleo em um poço de exploração no prospecto de Lua Nova, na bacia do Jequitinhonha, costa da Bahia. Segundo a Petrobras, o petróleo está depositado em reservatórios arenosos acima da camada de sal, a 74 quilômetros da costa e a 3.630 metros de profundidade. "Essa descoberta indica o bom potencial daquela área", informou a estatal brasileira em nota. "A extensão da jazida e a sua economicidade serão avaliadas posteriormente." A StatoilHydro informou ter uma participação de 40 por cento no bloco, operado pela Petrobras. "Foi confirmada a presença de reservatórios de petróleo em arenitos do período cretáceo superior. Mais perfurações e análises serão feitas para determinar se a descoberta tem um potencial econômico positivo", disse a StatoilHydro em nota. "O poço será perfurado em maiores profundidades de acordo com o programa de exploração", disse a nota. Esse foi o primeiro poço perfurado em águas profundas na bacia do Jequitinhonha, afirmou a companhia norueguesa. Essa é uma região de nova fronteira de exploração no Brasil e tem sido classificada como prioritária para a Petrobras, que chegou a deslocar equipamentos do pré-sal para a bacia do Jequitinhonha . (Reportagem de John Acher, em Oslo, e Fabio Murakawa, em São Paulo)