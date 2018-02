STF concede liminar à PETROBRAS contra TCU O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu nesta quarta-feira liminar a favor da Petrobras contra determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) a respeito de uma licitação da empresa para compra de plataforma para a bacia de Campos. "Esta é a quinta liminar do STF em favor da Petrobras em situações semelhantes", informou a estatal em um comunicado. A decisão da ministra Ellen Gracie, presidente do STF, suspende imposição do TCU para que a Petrobras deixe de aplicar, em suas contratações, o procedimento licitatório simplificado aprovado por decreto em 1998, após a abertura do mercado de petróleo no país. "A ministra acatou o argumento da Petrobras de que o Procedimento Licitatório Simplificado...atende à dinâmica do setor, caracterizado por um ambiente de livre competição com outras empresas e regido em função das condições de mercado, onde a agilidade é fundamental", explicou a empresa em nota. Pelo procedimento simplificado, a Petrobras não precisa fazer licitação pública para suas aquisições, utilizando o sistema de convite para escolher a melhor proposta. O processo foi aberto a pedido do estaleiro Mauá Jurong junto ao TCU, questionando a contratação, pela Petrobras, do consórcio Odebrecht/UTC para a construção da PRA-1 (Plataforma de Rebombeio Autônoma). A PRA-1 destina-se ao escoamento do petróleo produzido nos campos de Roncador, Marlim Sul e Marlim Leste, na bacia de Campos. (Por Denise Luna)