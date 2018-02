Subcomitê vota pela prorrogação dos subsídios da Farm Bill nos EUA Washington, 19 - Um subcomitê de agricultura da Casa dos Representantes dos Estados Unidos votou pela prorrogação, por mais cinco anos, dos subsídios agrícolas estabelecidos na lei agrícola americana (Farm Bill) de 2002. A decisão contrariou uma recomendação do poder executivo. A administração de George W. Bush havia pedido ao Congresso reformas que tornassem os programas de ajuda aos agricultores ilesos a possíveis contestações por membros da Organização Mundial do Comércio (OMC). Antes da votação, o vice-secretário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), Chuck Conner, alertou aos membros do subcomitê que seria um erro desprezar a proposta do USDA de mudar a forma de atuação dos programas de subsídios. Um dos maiores desafios da administração Bush em relação à próxima Farm Bill, que entra em vigor em 2008 e tem validade até 2012, é o de reparar os pagamentos contracíclicos, de modo que sejam baseados no rendimento das fazendas e não em preços de commodities. Para Conner, o atual programa não ajuda os produtores que são afetados por secas severas ou outros problemas que destruam as lavouras. Além disso, o sistema não leva em consideração as produtividades das fazendas e pode, eventualmente, pagar mais do que o necessário. "Nós acreditamos que a atual Farm Bill dá mais ajuda quando o produtor tem a melhor safra, em seu melhor ano, e dá menos quando o produtor mais precisa", afirmou Conner aos legisladores. Os membros do subcomitê não se deixaram, contudo, influenciar pelas declarações de Conner e optaram, por 18 votos a zero, pela manutenção do atual sistema de pagamentos na nova Farm Bill. Ao fazer essa escolha, eles rejeitaram não apenas a proposta do governo, mas também um novo plano de subsídios apresentado hoje pelo presidente do Comitê de Agricultura da Casa, Collin Peterson. A recomendação do subcomitê não é conclusiva e ainda será avaliada pelo Comitê Integral de Agricultura. As informações são da Dow Jones.