Suco: ABN AMRO e Citrosuco fecham acordo de compra antecipada São Paulo, 11 - O banco holandês ABN AMRO Holding NV (ABN) disse hoje que fechou um acordo de compra antecipada no valor de US$ 55 milhões de suco de laranja concentrado e congelado e de "não concentrado" da brasileira Citrosuco por um período de dois anos. Por esse acordo fechado, a Citrosuco tem o direito de recomprar a produção vendida. Segundo o banco, através dessa operação a empresa pode aumentar sua liquidez sem ampliar seu nível de endividamento no seu balanço financeiro. A diretoria da Citrosuco não tem interesse em comentar este assunto. As informações são da Dow Jones.