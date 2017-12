Suco de laranja: estoque dos EUA cresceu 16,6% em agosto ante 2003 São Paulo, 22 - Os estoques de suco de laranja concentrado e congelado dos Estados Unidos em 31 de agosto eram de 1,950 bilhão de libras-peso, volume 7,24% menor que o registrado um mês antes, em 31 de julho: 2,102 bilhões de libras-peso. Com relação a agosto de 2003, porém, os estoques estavam 16,62% maiores. Naquele mês o volume registrado foi de 1,672 bilhão de libras-peso. Os números foram divulgados hoje no relatório mensal de estoques refrigerados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). As informações são da Dow Jones.