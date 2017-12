Suco: exportações caem 22,63% em setembro e 4,22% na safra 04/05 Ribeirão Preto, 20 - As exportações brasileiras de suco de laranja concentrado e congelado caíram 22,63% em setembro e acumulam baixa de 4,22% na safra 2004/2005 em relação à passada. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos (Abecitrus) e da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior, em setembro deste ano foram exportadas 126.950 toneladas de suco, ante 164.096 em setembro de 2003. Entre julho e setembro de 2004 o acumulado das exportações chega a 357.999 toneladas e no primeiro trimestre do ano-safra passado o volume atingia 373.770 mil toneladas. O desempenho positivo no trimestre fica para o envio de suco à União Européia, mercado responsável por 80,4% do destino do suco brasileiro. De julho a setembro deste ano foram exportadas 287.746 toneladas para o bloco econômico, um volume 5,82% superior às 271.900 toneladas do mesmo período de 2003. Já as exportações para o Nafta, que se resumem basicamente aos Estados Unidos, caíram pela metade, e atingem neste ano-safra apenas 31.199 toneladas, graças aos estoques dos norte-americanos advindos ainda da supersafra de laranja no ano passado.