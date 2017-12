Suinos: seminário discute mercado de crédito de carbono Suinos: seminário discute mercado de crédito de carbono A inserção da suinocultura no sistema de seqüestro de carbono é o tema central do 3º Seminário Catarinense de Mercado de Créditos de Carbono que será realizado em 21 de março, a partir das 8h30min, na Associação Atlética e Recreativa ALFA, localizado na Linha Monte Alegre, em Chapecó, com apoio da Faesc, da Ocesc, da Cooperalfa, da Coopercentral Aurora e de outras instituições do agronegócio. O seminário está sendo organizado pelo Fórum Catarinense Permanente para o Controle da Poluição Ambiental por Dejetos Suínos, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural. O patrocínio é da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (Fapesc).