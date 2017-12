Suínos: sociedade rural argentina nega pedido salvaguarda Buenos Aires, 14 - O presidente da Sociedade Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, negou hoje que a entidade tenha a intenção de pedir barreiras contra a importação argentina de suínos brasileiros. Em entrevista à AE, Miguens disse que "a produção argentina de suínos está se recuperando desde o início do ano," e que "não teria sentido aplicar salvaguardas neste setor". No entanto, ele ressaltou que é preciso conversar com os produtores de suínos para "conhecer as necessidades deles na relação comercial com o Brasil". Luciano Miguens defendeu a unidade do bloco regional. "É preciso encontrar uma solução para fortalecer o Mercosul porque necessitamos disso para competir lá fora", disse. Ele criticou as ameaças de retaliações do Brasil contra a Argentina ao afirmar que "temos que nos guiar como um bloco e não por país, isoladamente". Também argumentou que "todos perdem quando se endurecem as negociações" e que "não é bom para o Mercosul que o Brasil e a Argentina estejamos se prejudicando mutuamente".