Superávit da balança foi de US$ 656 mi na 3ª semana de junho Brasília, 18 - O saldo da balança comercial na terceira semana de junho registrou um superávit de US$ 656 milhões, resultado de US$ 3,010 bilhões em exportações (média diária de US$ 602 milhões) e de US$ 2,354 bilhões em importações (média diária de US$ 470,8 milhões). No Mês, o saldo acumulado passa para US$ 1,725 bilhão, com exportações de US$ 6,462 bilhões e importações de US$ 4,737 bilhões. No ano, o saldo acumulado passa para US$ 18,579 bilhões, com exportações de US$ 66,559 bilhões e importações de US$ 47,980 bilhões. O detalhamento do resultado será divulgado às 15 horas, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.