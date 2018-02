Superávit da balança na 3ª semana é 12% menor ante semana anterior Brasília, 18 - O saldo da balança comercial na terceira semana de junho de US$ 656 milhões é 12,06% inferior ao resultado da semana anterior que teve apenas quatro dias úteis e que mesmo assim registrou um superávit de US$ 746 milhões. Mas na comparação com o mesmo período do ano passado, o saldo da terceira semana de junho foi 0,30% maior. Na terceira semana de junho de 2006, o superávit foi de US$ 654 milhões. Ainda na comparação com 2006, a média das exportações em junho cresceu 18,4%, enquanto que a média das importações registrou um crescimento maior: 35%. Na comparação com maio passado, a média das exportações cresceu 4,2% e das importações, 6,6%. No acumulado do ano, o superávit de US$ 18,579 bilhões é 6,66% maior que o acumulado de US$ 17,418 bilhões, em 2006, até a terceira semana de junho. As exportações no período cresceram 20,2% e as importações, 26,4%.