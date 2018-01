Swiss Re assumirá operações de grandes riscos da Bradesco Seguros

SÃO PAULO - O Bradesco e a Swiss Re Corporate Solutions assinaram acordo pelo qual a resseguradora suíça assumirá as operações de seguros de grandes riscos da seguradora do banco.

Conforme o negócio anunciado ao mercado, a Swiss Re terá acesso exclusivo aos clientes das operações de P&C (Property and Casualty) e de transportes da Bradesco Seguros. Por sua vez, a Bradesco Seguros deterá participação acionária de 40% na Swiss Re Corporate Solutions Brasil. A outra parte segue com a controladora Swiss Re Corso.

"A Swiss Re Corporate Solutions Brasil será a plataforma exclusiva das Partes para explorar os produtos de Seguros de Grandes Riscos no Brasil", diz o comunicado assinado pelo diretor executivo gerente e de Relações com Investidores do Bradesco, Luiz Carlos Angelotti.

A transação está sujeita à aprovação das autoridades competentes e demais condições contratuais usuais para este tipo de transação, ainda conforme o comunicado.

O negócio contou com assessoria financeira do Banco Bradesco BBI e jurídica do Mattos Filho Advogados.