Syngenta prevê aumento de vendas nos EUA com ferrugem na soja São Paulo, 11 - A companhia de produtos agroquímicos Syngenta AG disse hoje que as vendas de produtos para combate ao fungo da ferrugem asiática nas lavouras dos EUA devem atingir US$ 300 milhões. O porta-voz da empresa que divulgou a informação não disse, porém, qual seria a porção de market share que a Syngenta iria adquirir. Com a notícia, as ações da companhia estão em alta, acima da média das demais empresas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) confirmou ontem que foram encontrados focos de ferrugem asiática em uma fazenda experimental da Louisiana. Agentes do USDA disseram que há boas chances de a doença ter se espalhado pelo estado. O fungo foi encontrado primeiramente nas lavouras do Brasil. As vendas de fungicidas para combater a ferrugem asiática foram o principal fator para o aumento das vendas em 17% no terceiro trimestre deste ano. Para os analistas, as vendas de fungicidas para os EUA poderiam ficar entre US$ 550 milhões a US$ 2 bilhões. As informações são da Dow Jones.