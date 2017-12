Tailândia inicia processamento da safra de cana 2004/05 São Paulo, 25 - A Tailândia iniciou esta semana o processamento da safra 2004/05 de cana-de-açúcar. Nove das 46 usinas do país iniciaram as operações na última terça-feira, de acordo com o Escritório de Cana e Açúcar do país. Segundo informações disponíveis no site do escritório, até 13 de dezembro todas as usinas já terão iniciado o processamento. A Tailândia, maior exportador de açúcar da Ásia, deve processar 58,4 milhões de t de cana-de-açúcar em 2004/05, informou o presidente da Bolsa de Cana e Açúcar do país Padetpai Meekhun-iam. A produção tailandesa de açúcar deve cair para 6,31 milhões de t em 2004/05, de acordo com dados da Organização Internacional do Açúcar. As informações são da Dow Jones.