TAM diz que 2o tri foi difícil, mas câmbio e petróleo ajudaram

"É um trimestre difícil, porque é o mais fraco da indústria nacional. É um trimestre desafiador, especialmente em um ano de crise, mas tem o benefício de um câmbio menor e do petróleo menor também", disse o vice-presidente de Finanças da TAM, Líbano Barroso, a jornalistas em evento no Rio de Janeiro.

"Teremos um resultado compatível com a dinâmica do segundo trimestre", acrescentou Barroso.

A TAM divulgará seu resultado de abril a junho no próximo dia 11.

O vice-presidente da companhia aérea minimizou os efeitos da gripe H1N1 sobre o resultado do segundo trimestre, ao afirmar que a doença diminuiu a procura para voos com destino a Buenos Aires somente nas últimas três semanas, embora na semana passada os números da empresa já apontem para uma recuperação.

Barroso disse que o mercado doméstico já está mostrando sinais de superação da crise. A previsão do executivo é que em julho o mercado doméstico tenha crescido 20 por cento, após uma expansão de 9 por cento em junho ante o mesmo mês do ano passado.

"Isso se deve ao período de alta estação, mas que quando comparado ao ano passado mostra também um ganho em termos de estímulo de preço e de uma reação da economia", disse ele.

Conforme o executivo, as passagens domésticas e internacionais estão, em média, de 15 a 20 por cento mais baratas do que no ano passado.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)