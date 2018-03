TAM e LAN ampliam parceria em passagens

A companhia aérea TAM informou nesta segunda-feira, 28, a ampliação do acordo de compartilhamento de código de voo (codeshare) com a LAN Argentina, em vigor desde 2007. A nova etapa da parceria permitirá à companhia brasileira comercializar, com o próprio código, os voos operados pela LAN Argentina para as cidades de Bariloche, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Mendoza, Rio Gallegos, Salta e Ushuaia.

A empresa argentina, por sua vez, poderá negociar voos da TAM com origem em São Paulo e Rio de Janeiro para diversos destinos no País.

O acordo, que segundo a TAM visa "oferecer mais conveniência e comodidade aos passageiros que desejam viajar entre Brasil e Argentina", é válido para voos realizados a partir de 4 de janeiro de 2010.

A partir da ampliação da parceria, explica a empresa brasileira, os passageiros serão beneficiados com a simplificação de reservas de voos, conexões convenientes em um único bilhete aéreo e despachos de bagagens até o destino final.

"A ampliação do acordo de codeshare com a LAN Argentina reforça a sinergia de serviços que estamos desenvolvendo com o Grupo LAN na América do Sul. Esperamos que essa nova etapa da nossa parceria estimule ainda mais o tráfego de passageiros no continente", afirmou em nota o vice-presidente Comercial e de Planejamento da TAM, Paulo Castello Branco. A TAM assinou em 2007 acordo com as empresas LAN Airlines, LAN Peru e LAN Argentina para desenvolver parcerias na América do Sul.