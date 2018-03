TAM faz acordo com Austrian Airlines para programa de pontos

A TAM firmou acordo com a Austrian Airlines, integrante da rede de companhias aéreas Star Alliance, para permitir que os membros do programa TAM Fidelidade possam acumular e resgatar pontos em voos operados pela empresa austríaca. Em nota, a TAM informa que os passageiros da Austrian Airlines que utilizam o programa Miles & More já contam com o benefício nos voos da brasileira desde fevereiro de 2008. A nova parceria entra em vigor a partir desta quinta-feira, 1.

"O acordo que acabamos de assinar com a Austrian está alinhado com nossa estratégia de integração à Star Alliance. Com isso, estamos estabelecendo parcerias com as principais companhias aéreas do mundo e ampliando os benefícios oferecidos aos nossos clientes", afirma o vice-presidente Comercial e de Planejamento da TAM, Paulo Castello Branco.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Parcerias têm sido prática comum da TAM. Em agosto, por exemplo, a empresa anunciou a operação de voos compartilhados (codeshare) com a Air China, interligando São Paulo e Pequim. Em junho, a TAM ampliou o escopo de sua parceria com a Swiss, permitindo o acúmulo e resgate de pontos em voos da companhia aérea suíça.