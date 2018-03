TAM fecha acordo com bmi para programa de fidelidade

A TAM fechou com a companhia aérea inglesa bmi, integrante da Star Alliance, acordo por meio do qual os membros do programa TAM Fidelidade acumulam e resgatam pontos em voos operados pela empresa britânica.

A parceria passou a vigorar desde 1º de outubro. Da mesma forma, a partir de novembro os membros do programa Diamond Club, da bmi, também poderão acumular e resgatar pontos em voos da companhia brasileira.

Em nota, a TAM informa que já possui com a bmi acordo de compartilhamento de códigos de voo (codeshare) em diversas rotas operadas por ambas as companhias, permitindo reservas de voos e conexões em um único bilhete aéreo.