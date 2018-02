TAM mantém previsão de aumento de tráfego aéreo no país A TAM manteve nesta terça-feira a previsão de aumento do tráfego de passageiros no Brasil em 2007, de 10 a 15 por cento, enquanto avalia os impactos do maior acidente aéreo da história do país, na semana passada, envolvendo um de seus aviões. "Até o momento nós estamos mantendo nossa projeção de crescimento do mercado", disse em teleconferência com analistas e investidores o vice-presidente financeiro da companhia aérea, Líbano Barroso. Ele disse que a TAM vai aguardar o detalhamento de medidas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para redimensionar a malha aérea nacional, sobretudo a partir do aeroporto de Congonhas. Depois disso, segundo Barroso, a companhia irá rever seu plano de frota e a projeção de ocupação das aeronaves. Há uma semana, um avião A320 da TAM, que fazia o vôo 3054, explodiu ao se chocar contra prédios vizinhos ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após tentar pousar. Cerca de 200 pessoas morreram. (Por Cesar Bianconi)