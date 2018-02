Tavex vai fechar fábrica em Aracaju e demitir 400 empregados A empresa têxtil espanhola Tavex Algodonera anunciou na sexta-feira que fechará sua fábrica em Aracaju, Sergipe, uma das cinco unidades que opera na América Latina. A decisão vai eliminar 400 empregos. O fechamento da fábrica faz parte da estratégia de realinhar a produção do grupo depois da aquisição da brasileira Santista Têxtil em junho de 2006, informou a Tavex em um comunicado. As demissões vão custar 1,5 milhão de euros (2,2 milhões de dólares) à Tavex, informou a companhia. A Tavex, fundada em 1846 ao norte da Espanha, é a maior produtora européia de denim e tem fábricas no Brasil, Argentina, Chile e México. (Por Sonya Dowsett)