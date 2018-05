Taxa de ocupação da Gol cai para 70,5% em junho

A demanda de passageiros (RPK) apresentou baixa de 1,8% em junho em comparação um ano atrás e aumento de 2,5% sobre o mês anterior. Nos mesmos comparativos, a demanda doméstica teve queda de 3,7% e elevação de 2,9%, enquanto a demanda do mercado internacional apresentou alta de 23,1% e recuo de 1,3%.

A oferta de assentos (ASK) da Gol recuou 1,3% em junho na comparação com o mesmo mês de 2012. Frente a maio, houve diminuição de 3,9%. No mercado doméstico, o resultado de junho mostrou queda de 4,2% ante junho de 2012 e recuo de 4,1% sobre maio. No mercado internacional, a companhia reportou alta de 31,7% sobre o mesmo mês do ano passado e recuo de 2,5% ante maio.

A receita líquida de passageiros (PRASK) ficou 11% acima da observada em igual período do ano passado. O preço médio do combustível (PMP) de junho teve recuo de cerca de 8% sobre o mesmo mês de 2012.