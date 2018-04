TCU aprova Angra 3 e licitações de R$1,5bi saem em agosto

Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou o valor da obra, estimada em 7,3 bilhões de reais, mas determinou a redução em 120 milhões de reais no contrato entre a Eletronuclear e a Andrade Gutierrez, que totaliza 1,350 bilhão de reais.

"A Eletronuclear terá prazo de 30 dias para tomar as providências necessárias para cumprir as novas determinações de repactuação do contrato firmado com a construtora", informou o TCU em nota.

Segundo o diretor da Eletronuclear, a empresa também vai renegociar contratos de engenharia orçados em 300 milhões de reais, medida que nada tem a ver com o TCU.

Ele afirmou que agora as obras seguirão normalmente e a previsão é concluir o empreendimento em 2014.

"Entre o lançamento do edital e a contratação devemos levar 6 meses", estimou Soares a jornalistas em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro."Essa licitação vai dar uma boa movimentada no mercado", acrescentou o executivo.

Ele explicou que os novos contratos da usina nuclear correspondem a 30 por cento do valor total do empreendimento.

Segundo Soares, a Eletrobrás negocia com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e bancos franceses o financiamento da construção da usina.

Boa parte dos equipamentos foram comprados na década de 1980 e estão armazenados até hoje à espera da construção da unidade nuclear. A unidade terá capacidade instalada de 1.350 megawatts e vai se juntar a outras duas usinas nucleares do país: Angra 1, que tem capacidade de 650 MW e Angra 2, com 1.350 MW.

Soares admitiu ainda que a demora na obtenção de licenças ambientais e na conclusão de alguns processos pode retardar o início da operação da unidade.

"Estamos hoje no limite do cronograma. Nossa previsão atual é para o começo de dezembro", finalizou.

(Por Rodrigo Viga Gaier e Denise Luna)