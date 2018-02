Telecom Itália anuncia venda de sua cota na Brasil Telecom

A Telecom Itália anunciará esta semana a venda de sua cota Brasil Telecom, de 38%, por cerca de US$ 515 milhões, assegura neste domingo, 15, a imprensa nacional. A Telecom Itália cederia assim sua cota na Solpart, que controla 51% da Brasil Telecom, a um grupo de fundos brasileiros, entre os quais se encontra o Banco Central e a Petrobras. O anúncio deverá ser feito na quarta ou na quinta-feira, destaca hoje o jornal "Correr della Sera", que não cita fontes em sua reportagem. A operação, segundo a publicação, tornou-se necessária para afastar possíveis sanções da Anatel, a agência reguladora do setor no Brasil. A Telecom Itália continuará presente em terras brasileiras na Tim Brasil, a segunda maior operadora de telefonia celular do país, com 25,7% do mercado.