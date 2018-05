Telecom Italia desiste de negociações com H3G

Porém, a Hutchison Whampoa afirmou que queria se tornar a principal acionista da Telecom Italia antes mesmo das negociações avançarem. Além disso, o executivo-chefe da Telecom Italia, Franco Bernabe, disse previamente que "implicações antitruste e outros obstáculos" poderiam tornar o acordo complicado.

Depois dos integrantes do conselho examinarem a viabilidade do negócio e os benefícios dele para a empresa, a Telecom Italia suspendeu as conversas por um período, enquanto lidava com outro projeto importante - a cisão da sua rede de telefonia fixo. Em maio, a empresa italiana aprovou a separação desse setor em uma nova empresa.

A Hutchison Whampoa não é nova nas negociações com operadoras europeias. Ela comprou recentemente a Telefonica da Irlanda por 850 milhões de euros (US$ 1,1 bilhão) e, no ano passado, a Orange Austria, terceira maior operadora móvel do país, por US$ 1,7 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.