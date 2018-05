Telecom Itália nega plano para aumentar capital

De acordo com reportagem publicada pelo jornal Il Messaggero, o executivo-chefe da companhia, Franco Bernabe, pediu uma reunião prévia do conselho na noite desta quarta para informar os diretores sobre a hipótese de um aumento de capital para apoiar as finanças da Telecom Italia.

"Em relação aos rumores da imprensa publicados hoje, a empresa esclarece que a discussão do aumento de capital não é um item na agenda da reunião do conselho de diretores no dia 1º de agosto", afirmou a Telecom Itália em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.