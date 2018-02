Temor por Dubai arrefece e Wall Street fecha em alta

O Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, avançou 0,34 por cento, para 10.344 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq subiu 0,29 por cento, a 2.144 pontos. O S&P 500 ganhou 0,38 por cento, para 1.095 pontos.

Pouco antes do fechamento dos mercados, a maior companhia de Dubai anunciou um plano de reestruturação de algumas de suas unidades num total de 26 bilhões de dólares em dívidas, suavizando preocupações acerca do tamanho dos problemas financeiros do emirado.

Um dos índices ligados a papéis de bancos avançou mais de 3 por cento, com investidores apostando que a exposição de instituições bancárias a problemas de dívida de Dubai será limitada.

"Parece que o mercado está chegando à conclusão de que Dubai é um evento pequeno e localizado", disse o vice-presidente de investimento Charles Lieberman, da Advisors Capital Management, LLC, em Paramus, Nova Jersey.

As ações do setor varejista contiveram o avanço dos índices, uma vez que investidores mostraram receio de que a temporada de compras de fim de ano tenha tido um início morno. Os números da Black Friday sugeriram vendas fracas durante o mais importante período para as varejistas e ressaltaram preocupações com a economia.

A Black Friday é o dia seguinte ao feriado de Ação de Graças nos EUA, quando os varejistas promovem grandes remarcações nos preços para atrair consumidores.

No acumulado de novembro, o Dow Jones avançou 6,5 por cento, o Nasdaq ganhou 4,9 por cento, enquanto o S&P 500 somou 5,7 por cento. Foi o quinto mês seguido de ganhos do Dow Jones, que, juntamente com o S&P 500, teve a maior alta mensal desde julho.

(Colaborou Ryan Vlastelica)