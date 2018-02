Temperatura chegou a 3,8 graus negativos no RS Porto Alegre, 25 - A temperatura caiu para 3,8 graus negativos em Bom Jesus, no noroeste do Rio Grande do Sul, na madrugada de hoje. O frio é provocado por uma massa de ar polar seco que chegou ao Estado no final da tarde de ontem. Os termômetros marcaram 0,2 grau negativo em Bagé, na zona sul, 1,3 grau em Santa Maria, na região central, e 4,1 graus em Porto Alegre, no leste. A máxima foi de 12,8 graus em Torres, no litoral. Embora menos intenso, o frio permanece nas madrugadas gaúchas por toda a semana. Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, amanhã as temperaturas devem oscilar entre 2 graus e 20 graus. O ar seco será substituído pelas nuvens, chuvas e trovoadas.