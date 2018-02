Tensão sobre lucros provoca maior queda desde março em Wall St As bolsas de valores dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta terça-feira, com a maior baixa diária desde 13 de março, com lucros abaixo do esperado agravando preocupações com o mercado imobiliário. O índice Dow Jones, referência da bolsa de Nova York, recuou 1,62 por cento, para 13.717 pontos. O termômetro de tecnologia Nasdaq caiu 1,89 por cento, para 2.639 pontos. O índice Standard & Poor''s 500 teve desvalorização de 1,98 por cento, para 1.511 pontos.