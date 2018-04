Térmica a carvão no Ceará terá recursos de BNDES e BID Um consórcio formado meio a meio pela EDP-Energias do Brasil e a MPX, empresa de energia do empresário Eike Batista, recebeu financiamento de 1,4 bilhão de reais do BNDES e mais 327 milhões de dólares do BID e bancos para a construção da usina termelétrica Porto do Pecém I, de carvão mineral, no Estado do Ceará, com capacidade instalada de 720 megawatts.