ThyssenKrupp espera aumentar preços do aço em meados de agosto

Na semana passada, a ThyssenKrupp disse que elevou os preços em contratos de aço trimestrais, mas não quis dar detalhes.

Uma fonte disse à Reuters que a alta dos preços foi de, em média, 25 euros por tonelada, com efeito a partir de 1o de julho.

Analistas afirmaram que a indústria do aço já deve ter passado pela pior fase em condições de preço e demanda, com as siderúrgicas realizando seu primeiro aumento de preços à medida que as encomendas da Europa e dos Estados Unidos melhoravam.

No entanto, eles atribuíram muito da melhora a uma recomposição de estoques, e não à uma retomada da demanda por parte dos consumidores finais.

No fim de junho, a ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo, divulgou que está planejando reiniciar parte de sua capacidade ociosa nos EUA e no Brasil.

O porta-voz da ThyssenKrupp também disse que a companhia alemã espera conseguir as "mesmas reduções de preço, mais ou menos" obtidas pela ArcelorMittal de mineradoras para o minério de ferro.

(Reportagem de Marilyn Gerlach)