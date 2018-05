TIM já vende banda larga de alta velocidade a empresas

O serviço será oferecido nos mesmo locais de São Paulo, Rio de Janeiro e Duque de Caxias onde clientes residenciais já são atendidos. Segundo a empresa, os serviços de alta velocidade da TIM responderam por 70% das adições de banda larga de alta velocidade, acima de 34 mega, em São Paulo e Rio de Janeiro, um ano após o seu lançamento.

Atualmente a empresa conta com 23 mil clientes e a meta é chegar a 67 mil até o final deste ano. No residencial, as velocidades são de 35 e 50 mega, com mensalidades de R$ 59,90 a R$ 89,90. Em São Paulo são 26 bairros cobertos e até o final do ano a expectativa é chegar a 41. No Rio de Janeiro, são 27 bairros e a meta é atingir 53. De forma geral, o mercado coberto atinge 720 mil domicílios e a meta é chegar a 920 mil até o final deste ano.