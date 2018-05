TIM lucra R$ 385,5 milhões no 2º trimestre

A TIM registrou lucro líquido no segundo trimestre acima do projetado pela média de quatro instituições financeiras consultadas pelo Broadcast (Itaú BBA, JP Morgan, Credit Suisse e BofA). O lucro líquido reportado pela empresa foi de R$ 385,5 milhões, desempenho 10,4% acima do estimado pela média dos analistas, que era de R$ 349,2 milhões.

A TIM registrou uma receita média por usuário (ARPU, na sigla em inglês) de 0,7% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 18,1. Segundo a empresa, "desconsiderando o impacto do evento não recorrente nas receitas entrantes, o ARPU teria crescido 0,4%".

A operadora também apresentou o resultado no critério "orgânico", de R$ 405,8 milhões no segundo trimestre, que considera evento não recorrente relacionado a uma disputa com outras operadoras em relação às taxas de interconexão de trimestre anteriores.

A geração de caixa Ebitda (sem efeito desse item) ficou dentro das expectativas, de R$ 1,232 bilhão, ante R$ 1,247 bilhão estimado pela média dos analistas. A receita líquida divulgada foi de R$ 4,944 bilhões, ao passo que o estimado pela média dos analistas era de R$ 4,779 bilhões, também em linha. O Broadcast considera o resultado em linha quando o resultado divulgado fica até 5% acima ou abaixo da média dos analistas.

A TIM reduziu suas perdas no resultado financeiro deste segundo trimestre em relação a variações cambiais líquidas. Segundo a empresa, as perdas nesta linha do balanço foram de R$ 1,831 milhão no segundo trimestre deste ano, ante R$ 80,3 milhões do mesmo período do ano passado.

"É importante destacar que, no segundo trimestre de 2012, um efeito não-monetário negativo de R$ 54 milhões impactou essa linha, principalmente os derivativos MTM, explicado por uma volatilidade anormal em parâmetros relevantes do mercado, particularmente o ''cupom cambial''", afirmou a empresa em seu relatório de administração.

Dessa forma, o resultado financeiro liquido da empresa terminou o segundo trimestre deste ano com perdas de R$ 40,8 milhões, ante R$ 63,6 milhões do mesmo período do ano passado, uma queda de 35,8%. A melhora ocorreu mesmo com o crescimento no período de 56% das despesas financeiras líquidas, ante uma queda de 12,1% das receitas financeiras líquidas, uma vez que as perdas líquidas com variações cambiais caíram 97%.

Disputa

Os resultados da TIM no segundo trimestre foram impactados positivamente por um item não recorrente relacionado a uma disputa com outras operadoras em relação às taxas de interconexão de trimestre anteriores, que são valores pagos para o uso de telefonia móvel de terceiros.

"Quanto aos custos de interconexão, se por um lado o corte de VU-M (taxa de interconexão) ajudou a trazer economias em custos de interconexão, o aumento de SMS enviados está parcialmente compensando este impacto", informa a empresa no relatório de administração.

Segundo a TIM, o item não recorrente impactou o Ebitda em R$ 30,7 milhões. Dessa forma, o Ebitda "orgânico" da empresa ficou em R$ 1,263 bilhão, com uma margem de 25,3%. Já o reportado foi de R$ 1,232 bilhão, com uma margem de 24,9%.

Este efeito teve impacto também no lucro líquido, que de forma "orgânica" atingiu R$ 405,8 milhões, ante um desempenho reportado de R$ 385,5 milhões.