TIM oferece rede 4G para 79 bairros da capital paulista A operadora de telefonia TIM acaba de implantar a rede de quarta geração (4G) na cidade de São Paulo. Segundo a empresa, o serviço está disponível para clientes de 79 bairros da capital paulista. Pelas regras do leilão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as teles têm a obrigação de oferecer a tecnologia de 4G em São Paulo até fim do ano.