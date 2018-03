Tokyo Steel corta preços novamente por demanda fraca

A companhia cortará os preços de todos os produtos exceto fio máquina em janeiro, após cortes realizados em novembro.

"As quedas nos preços do aço usado na construção se intensificaram à medida em que a demanda das empresas continua fraca, enquanto o governo corta o gasto com obras públicas", disse Naoto Ohori, diretor-gerente na Tokyo Steel, em conferência de imprensa.

"Não sabemos quando o mercado vai sair de seu pior nível", acrescentou.

Os incentivos do governo para carros menos poluentes impulsionaram a demanda por automóveis no mundo. Mas o mercado de construção no Japão não mostrou sinais de melhora com as empresas freando os gastos em novas unidades e consumidores atrasando a compra de novas casas em meio a um ambiente econômico incerto.