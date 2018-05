Toshiba tem lucro líquido de 5,30 bi de ienes A Toshiba informou que reverteu um prejuízo e registrou lucro líquido de 5,30 bilhões de ienes (US$ 54 milhões) no primeiro trimestre fiscal, ante prejuízo de 12,11 bilhões de ienes no mesmo período do ano passado. A receita cresceu 9,6%, para 1,390 trilhão de ienes, enquanto o lucro operacional saltou para 24,34 bilhões de ienes, de 11,47 bilhões de ienes.