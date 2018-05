TOTVS compra RMS Software e da Webstrategie Software

A RMS atua no desenvolvimento de soluções de software de gestão e na prestação de serviços de tecnologia da informação para o segmento de varejo e supermercados no Brasil. Em 2012, faturou aproximadamente R$ 19,2 milhões e foi apontada pela segunda vez consecutiva como primeira colocada no Top of Mind da revista Supermercado Moderno, na categoria de Software de Gestão.

"Com esse movimento, a TOTVS reforça sua estratégia de especialização e seu posicionamento no segmento de varejo e supermercados, combinando suas forças de distribuição e atendimento com os produtos e o know-how de negócios da RMS", informa a empresa em fato relevante enviado há pouco à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).