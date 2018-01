Toyota anuncia recall de 6,5 milhões de veículos pelo mundo

TÓQUIO - A Toyota Motor está realizando um recall de 6,5 milhões de veículos pelo mundo, por causa do risco de incêndio em um componente no sistema da vidro elétrico, informou a montadora nesta quarta-feira, 21.

A assessoria de imprensa da montadora no Brasil afirmou não ter informações se o recall envolve o País. Na América do Norte, cerca de 2,7 milhões de veículos devem passar pelo recall.

Os modelos que devem passar pelas mudanças fora do Japão incluem as linhas compactas do Corolla, o Camry Sedan e o Yaris, segundo a companhia. Os automóveis foram produzidos entre 2005 e 2006 e também entre 2008 e 2010.

Nesses veículos, um componente que fica dentro do sistema elétrico para movimentar as janelas pode não ter graxa suficiente aplicada nele, o que pode resultar em aquecimento excessivo e derretimento e, possivelmente, em incêndio, afirmou a Toyota.

Em 2012, a Toyota fez um recall envolvendo 7,4 milhões de veículos, por problemas também no sistema de vidro elétrico. Semanas depois, a Tokei Rica, fabricante do sistema de janela automática e fornecedora da Toyota, disse que estava reservando 15 bilhões de ienes (US$ 125 milhões) para lidar com os recalls. A Toyota não informou se o recall anunciado hoje tem relação com o de 2012.