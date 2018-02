Toyota apresenta novo modelo de carro elétrico A Toyota Motor apresentou nesta quarta-feira um carro elétrico híbrido baseado em seu popular modelo Primus, dizendo que testaria o veículo em estradas públicas. Mas a maior montadora do mundo informou que o carro, chamado de Toyota Plug-in HV, não está pronto para comercialização por usar baterias híbridas de níquel de baixa energia ao invés de baterias de lítio que se ajustam melhor em carros elétricos. Diferente de híbridos que usam gasolina e eletricidade, os quais utilizam um sistema paralelo de bateria e motor a combustão, carros elétricos são projetados para viagens curtas usando inteiramente o motor elétrico, com bateria que pode ser carregada utilizando uma tomada em casa. Muitos defensores do meio-ambiente vêem estes automóveis como a melhor tecnologia disponível para reduzir o consumo de gasolina e emissões de gases estufa, mas engenheiros dizem que a tecnologia de baterias ainda é insuficiente para armazenar energia suficiente para viagens de longa distância. "É difícil dizer quando híbridos elétricos podem ser comercializados, já que isso dependeria de avanços em tecnologia de baterias", disse o vice-presidente-executivo Masatami Takimoto, responsável por setor de armazenagem de energia, em uma coletiva de imprensa. O Toyota Plug-in HV, que deve ser testado também nos Estados Unidos e na Europa, tem energia para andar apenas 13 quilômetros com a bateria totalmente carregada. A Toyota, que lançou o primeiro carro híbrio de gasolina e eletricidade em massa, o Primus, em 1997, disse que testaria oito protótipos do novo modelo para juntar dados de viagens reais nos próximos três anos após ganhar aprovação do governo na quarta-feira.