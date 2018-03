Toyota revela novo conceito de carro compacto em janeiro

O carro, sob desenvolvimento para produção e venda inicialmente na Índia e no Brasil será lançado no salão do automóvel de Nova Délhi em 5 de janeiro, afirmou a maior montadora de veículos do mundo em comunicado.

A Toyota tem afirmado que planeja começar a produção do carro e espera que o custo fique abaixo dos 10 mil dólares em uma nova fábrica indiana a partir do final de 2010. A produção no Brasil deve começar em 2011.

(Por Chang-Ran Kim)