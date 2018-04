Toyota vai retomar parte de produção no Japão em maio A Toyota informou nesta quarta-feira que planeja paralisar a produção em suas fábricas japonesas por três dias em abril, mas que aumentará ligeiramente a produção em maio, enquanto espera conseguir progresso na redução de níveis de estoque. A Toyota, maior fabricante de automóveis do mundo, informou anteriormente este mês que os níveis de produção atingiriam o patamar mais baixo entre janeiro e março, quando a empresa cortou produção para acabar com o estoque entre 400 e 500 mil veículos. "Maio deverá ser levemente melhor (que abril), quando novos modelos como o Prius (terceira geração) começam a ser vendidos e ajustes de estoque seguem em frente", disse o porta-voz da Toyota, Hideaki Honma. Refletindo tais expectativas, o jornal de negócios Nikkei publicou nesta quarta-feira que a Toyota planeja impulsionar a produção no Japão para 200 mil unidades em maio, aumento de cerca de 30 por cento em comparação com a produção média dos três meses precedentes, mas ainda em queda de 40 por cento em relação a um ano antes. A Toyota planeja avisar a seus fornecedores em breve sobre seus planos, informou o Nikkei sem citar fontes, acrescentando que o plano de produção poderá ser alterado dependendo da demanda global de veículos. A Toyota exporta mais de 60 por cento dos veículos que produz no Japão. Globalmente, a empresa colocou um terço de suas linhas de produção para trabalhar em turno único.