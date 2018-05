Trabalhadores da Eletrobras vão entrar em greve

Os trabalhadores do Grupo Eletrobras entrarão em greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira, 15. No mesmo dia, às 9h, está prevista uma manifestação em frente à sede da empresa, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Associação dos Empregados da Eletrobras (Aeel), a paralisação foi aprovada pelos funcionários em assembleia na última terça-feira, 09.

O objetivo da greve é pressionar a administração da Eletrobras a melhorar os termos da proposta para o acordo coletivo de 2013. As negociações entre a companhia e as entidades sindicais tiveram início em maio, mas não deslancharam após a última reunião no dia 4 deste mês, em Brasília.