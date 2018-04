Tráfego aéreo de passageiros no país sobe 9,43% em junho--Anac

O crescimento do número de passageiros transportados em voos domésticos cresceu após dois meses consecutivos de queda em relação a igual intervalo do ano passado.

No acumulado de janeiro a junho, o tráfego aéreo interno subiu 3,23 por cento e a oferta de assentos teve expansão de 10,23 por cento.

A TAM ficou com 44,77 por cento de market share em junho, abaixo dos 48,59 por cento um ano antes. A Gol caiu para 42,19 por cento, ante 45,81 por cento.

A novata Azul Linhas Aéreas, que estreou no mercado em dezembro de 2008, ficou com fatia de 4,31 por cento, aparecendo pelo segundo mês seguido como terceira maior companhia aérea do país.

A WebJet aparece em seguida, com 4,23 por cento do mercado doméstico em junho. A OceanAir obteve 2,56 por cento do mercado interno no mês passado e a Trip ficou com 1,21 por cento.

Nos voos internacionais, o tráfego de passageiros nos aviões das companhias nacionais subiu 2,59 por cento em junho contra igual período de 2008. Já a oferta de assentos aumentou em 7,31 por cento, de acordo com a Anac.

A TAM ficou com 86,67 por cento do total de passageiros transportados para fora do Brasil em junho, entre as companhias brasileiras, acima dos 75,29 por cento há 1 ano. A Gol obteve market share de 13,21 por cento, inferior aos 24,48 por cento em junho de 2008, em meio ao processo da empresa de concentrar operações no Brasil e em alguns destinos da América do Sul.

O tráfego internacional na primeira metade do ano caiu 5,64 por cento, segundo a Anac, e a oferta de assentos recuou 3,02 por cento.

(Texto de Cesar Bianconi; Edição de Alexandre Caverni)