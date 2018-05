Tráfego de passageiros da Latam avança 2,4% em junho A Latam Airlines informou, na noite desta segunda-feira, 08, que o tráfego de passageiros subiu 2,4% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, enquanto a capacidade recuou 0,1%. A taxa de ocupação (load factor) aumentou 1,9 ponto porcentual, para 79,7%. A empresa divulgou ainda que o tráfego internacional de passageiros representou aproximadamente 52% do total no mês passado.